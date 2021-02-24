Суд во Владикавказе приговорили к 16 годам колонии экс-полицейского, который сбежал из-под домашнего ареста для убийства собственной жены

Советский районный суд Владикавказа приговорил к 16 годам колонии строгого режима экс-полицейского Вадима Техова, убившего свою бывшую жену Регину Гагиеву. Суд также взыскал с Техова 3 млн рублей за возмещение морального вреда стороне потерпевшей. Об этом «Новой газете» сообщает правозащитная организация «Зона права».

Техова также признали виновным в нанесении побоев, угрозе убийством и в покушении на убийство двух лиц.

По версии следствия 18 сентября бывший полицейский Техов, будучи под домашним арестом в рамках другого преступления, приехал на работу к бывшей жене Гагиевой и нанес ей 10 ударов ножом в области груди и горла. Девушка скончалась в реанимации. Предположительно, преступление было совершено на почве ревности.

Ранее девушка дважды обращалась в полицию после насилия мужа, однако уголовные дела не возбуждались. В одном случае Техов получил штраф в размере 5 тысяч рублей за побои.

Осенью 2018 года Техов стал фигурантом уголовного дела о нападении на двух людей. По данным Следственного комитета, бывший полицейский напал с ножом на двух посетителей в баре. Против Техова возбудили дело по статье 317 УК «покушение на убийство» и отправили под домашний арест несмотря на то, что обвинение настаивало на СИЗО.

Техов и до этого нарушал избранную ему меру пресечения. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, экс-полицейский выходил из дома 13 и 18 сентября. После первого случая ФСИН просила изменить меру пресечения Техову. О повторном нарушении ведомство тоже сообщало в полицию. Позже против главы ФСИН во Владикавказе возбудили дело о халатности (ч.1 ст. 239 УК).

Алена Ицкова