Грузия объявила об открытии границ для россиян с отрицательным тестом на коронавирус с 1 марта

Власти Грузии объявили, что открывают границы для граждан России с 1 марта при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом, как передает грузинский «Первый канал», сообщил премьер-министр страны Иркалий Гарибашвили.

Въезд в страну при наличии отрицательного теста на коронавирус будет также возможен из Армении, Азербайджана и Украины. Попасть в Грузию можно будет только самолетом, так как сухопутная граница пока останется закрытой.

С 25 февраля в стране заработает междугородний транспорт, откроются гостиницы на горных курортах. Грузинские власти также отменят ограничения на работу кафе и ресторанов: в Батуми с 1 марта разрешат принимать посетителей в помещениях, а уже с 8 марта это разрешение вступит в силу на территории всей остальной Грузии.

С 1 марта будут заработают государственные и частные детские сады. Комендантский час с 21:00 до 05:00 при этом останется в силе.

С 1 февраля Грузия сняла ограничения на международные рейсы, связанные с коронавирусом, запрет действовал 10 месяцев. Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами полностью приостановили с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

В Грузии, по данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии выявили 269 438 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 463 человека.