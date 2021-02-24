Суд в Германии приговорил экс-сотрудника спецслужб Асада к 4,5 года лишения свободы за пытки. Это первый процесс над сирийским силовиком в Европе

Высший земельный суд в Кобленце (Германия) приговорил 44-летнего сирийца Эйяда А. к четырем с половиной годам лишения свободы за пособничество преступлениям против человечности. Об этом сообщает Der Spiegel.

Это первый в мире приговор по делу о пытках и убийствах в Сирии, к которым могут быть причастны экс-сотрудники спецслужб президента Сирии Башара Асада, получившие убежище в Германии. Мужчина, сбежавший в Германию, которого затем арестовали, был агентом государственной генеральной секретной службы в Сирии, отмечает издание.

Ожидается, что длящийся уже почти год судебный процесс против главного обвиняемого — Анвара Р., под началом которого служил Эйяд А., — продлится до осени.

Согласно обвинительному заключению Федеральной прокуратуры, Эйяд А. и Анвар Р. принадлежали к сирийской секретной службе Башара Асада. Эйяд А. работал в подразделении и в 2011–2012 годах сопровождал транспортировку 30 человек в тюрьму Аль-Катиб, которые были избиты по дороге туда. По данным немецкой прокуратуры, Эйяд А. знал о систематических пытках в тюрьме при задержании людей.

Анвар Р. также обвиняется в пытках как минимум 4 тысяч человек, в том числе — за избиения, использование электрошокеров, изнасилования, тяжкие сексуальные надругательства. Как сообщает Der Spiegel, не менее 58 заключенных погибли во время пыток.

Суд, длившийся с апреля прошлого года, начался после того, как бежавшие в Германию потерпевшие узнали о том, кто, вероятно, мог стоять за пытками. Во время суда они подробно рассказали о том, как их пытали в тюрьме Аль-Хатиб. Уникальный процесс стал возможен благодаря вступившему в Германии в июне 2002 года в силу закону, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB), отмечает DW.