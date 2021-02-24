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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
В Дагестане отравились почти 30 человек, 26 из них — дети
В Каспийске в Дагестане из-за отравления за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 26 — дети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«19 пациентов были госпитализированы в стационар города Махачкалы», — заявили в министерстве, добавив, что трое из них с легким течением заболевания уже выписаны на амбулаторное лечение.
Состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести, многие жалуются на повышение температуры, тошноту, рвоту. В Минздраве добавили, что источник инфекции еще устанавливается. «Речь не идет о вспышке. Что стало причиной отравления, в настоящее время неизвестно», — заявил региональный Роспотребнадзор. Прокуратура Дагестана уже организовала проверку в связи с массовым отравлением людей в Каспийске.
Ранее, 20 февраля, в Тольятти за медпомощью с симптомами отравления обратились 34 школьника в возрасте от 7 до 16 лет и два педагога. Также в январе массовое отравление произошло в дагестанском Буйнакске, за медпомощью тогда обратились более 300 человек. Причиной отравления стала питьевая вода. По делу о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК), арестовали и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова.
Теги:дагестан, отравление, ng
СК начал проверку восьмиклассницы из Пензы из-за возможных «призывов» к экстремизму. Директор школы написала на нее заявление перед акцией КПРФ
Управление Следственного комитета по Пензенской области начало проверку после жалобы директора школы на восьмиклассницу. Как сообщает РИА Новости, руководитель образовательного учреждения нашла в соцсетях девочки «призывы к экстремизму и свержению власти».
«Заявление было, полиция провела необходимые мероприятия и направила (материалы) по подследственности в СК», — рассказали агентству в региональном главке МВД.
Ранее издание 7х7 рассказало, что в полицию исполняющая обязанности директора школы № 66 Вера Махонина обратилась после того, как ученица сделала несколько репостов из группы «Ленинский комсомол» во «ВКонтакте». Заметив публикации, администрация учебного учреждения потребовала удалить их, а также вызвала родителей ребенка в школу.
В постах комсомольской организации речь шла о предстоящей акции КПРФ 23 января «За Россию без олигархов и дворцов и против политических репрессий».
Акция коммунистов все-таки состоялась: в ходе митинга выступили депутат Законодательного собрания Георгий Камнев и депутат Пензенской Городской думы Алексей Иванов. Депутата Александра Смирнова — еще одного участника, который планировал выступать — за три дня до акции арестовали на 7 суток.