В Дагестане отравились почти 30 человек, 26 из них — дети

В Каспийске в Дагестане из-за отравления за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 26 — дети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«19 пациентов были госпитализированы в стационар города Махачкалы», — заявили в министерстве, добавив, что трое из них с легким течением заболевания уже выписаны на амбулаторное лечение.

Состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести, многие жалуются на повышение температуры, тошноту, рвоту. В Минздраве добавили, что источник инфекции еще устанавливается. «Речь не идет о вспышке. Что стало причиной отравления, в настоящее время неизвестно», — заявил региональный Роспотребнадзор. Прокуратура Дагестана уже организовала проверку в связи с массовым отравлением людей в Каспийске.

Ранее, 20 февраля, в Тольятти за медпомощью с симптомами отравления обратились 34 школьника в возрасте от 7 до 16 лет и два педагога. Также в январе массовое отравление произошло в дагестанском Буйнакске, за медпомощью тогда обратились более 300 человек. Причиной отравления стала питьевая вода. По делу о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК), арестовали и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова.