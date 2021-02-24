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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
СК начал проверку восьмиклассницы из Пензы из-за возможных «призывов» к экстремизму. Директор школы написала на нее заявление перед акцией КПРФ
Управление Следственного комитета по Пензенской области начало проверку после жалобы директора школы на восьмиклассницу. Как сообщает РИА Новости, руководитель образовательного учреждения нашла в соцсетях девочки «призывы к экстремизму и свержению власти».
«Заявление было, полиция провела необходимые мероприятия и направила (материалы) по подследственности в СК», — рассказали агентству в региональном главке МВД.
Ранее издание 7х7 рассказало, что в полицию исполняющая обязанности директора школы № 66 Вера Махонина обратилась после того, как ученица сделала несколько репостов из группы «Ленинский комсомол» во «ВКонтакте». Заметив публикации, администрация учебного учреждения потребовала удалить их, а также вызвала родителей ребенка в школу.
В постах комсомольской организации речь шла о предстоящей акции КПРФ 23 января «За Россию без олигархов и дворцов и против политических репрессий».
Акция коммунистов все-таки состоялась: в ходе митинга выступили депутат Законодательного собрания Георгий Камнев и депутат Пензенской Городской думы Алексей Иванов. Депутата Александра Смирнова — еще одного участника, который планировал выступать — за три дня до акции арестовали на 7 суток.