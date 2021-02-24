Исследование: число сверхбогатых в России за 2020 год сократилось на тысячу человек

За 2020 год в России число сверхбогатых людей с состоянием более 30 миллионов долларов сократилось на тысячу человек. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета The Wealth Report международной консалтинговой компании Knight Frank, которые проанализировал Forbes.

Сверхбогатых людей в России осталось чуть больше восьми тысяч (8015, -11,1% за год). Богатых также стало меньше в Великобритании (сокращение на 0,7% до 16 370) и Франции (на 9,4%, до 15 503).

Самые радикальные падения числа людей с состоянием более 30 миллионов долларов произошли Греции (-33,1%, 678 человек), Португалии (-24%, 841 человек) и ОАЭ (-21,5%, 1305 человек).

Наибольшее число очень состоятельных горожан — в Китае, в этой же стране произошел наибольший рост числа лиц со сверхвысоким капиталом в 2020 году (+9594 человека). За год сверхбогатых прибавилось в США (+6080) и Японии (+1198).

Во всем мире в 2020 году число людей с капиталом больше 30 миллионов долларов выросло на 2,4% (на 12 400 сверхбогатых) и достигло отметки в 521 653 человека. Аналитики из Knight Frank считают, что в ближайшие пять лет их число вырастет на 27%, а лидером по приросту благосостояния вновь станет Азия.

Ранее опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции. Исследователи пришли к выводу, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных. Другое исследование показало, что число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое.