РБК: власти предлагают ограничить выплату дивидендов компаниям, наносящим вред окружающей среде

В правительстве разрабатывают механизм ограничения на выплату дивидендов компаниям, которые наносят вред окружающей среде. Как выяснил РБК, такое поручение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

По замыслу чиновников такая мера поможет предотвратить ситуации, когда на заброшенных предприятиях — таких как Байкальский ЦБК или завод «Усольехимпром» в Иркутской области — складывается сложная экологическая ситуация. Так, например, в Усолье-Сибирском на заброшенном заводе вот уже несколько лет находится крупный очаг ртутного загрязнения, почва пропитана токсинами.

Абрамченко и ранее выступала за ужесточение ответственности компаний. «Собственники предприятий должны нести ответственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накопленного вреда», — заявляла она РБК в начале осени.

В первую очередь новый механизм коснется собственников объектов, которые признаны банкротами. Сейчас, уточняет РБК, в законе есть лазейка, позволяющая бросать предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации.

Вопрос об ответсвенности компаний за ущерб природе возник на фоне ряда экологических катастроф в 2020 году. Самой резонансной стала история с разливом 20 тысяч тонн солярки под Норильском. Ущерб от произошедшего суд оценил в 146,2 миллиарда рублей. Эти деньги ответственная за произошедшее компания «Норникель» выплатит за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов.