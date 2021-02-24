«ЛГБТ-сеть»: похищенных из Нижнего Новгорода чеченцев арестовали по делу о пособничестве боевикам

Верховный Суд по Чеченской Республике признал законным арест на два месяца вывезенных в республику из Нижнего Новгорода Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых с 7 февраля обвиняют по делу об участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) путем предоставления продуктов. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

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Дело рассматривается по ст. 208 ч. 2, юношам грозит до 15 лет лишения свободы. Как заявили в «ЛГБТ-сети», задержанным пришлось подписать заявления и показания под угрозами и давлением.

Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) 8 февраля в соответствии с правилом 39 Регламента Суда обязал Россию пояснить причины задержания Магамадова и Исаева, допустить к ним независимых адвокатов, медицинских работников и их ближайших родственников. Однако адвокатов в Изолятор временного содержания в Урус-Мартане, где сейчас находятся юноши, не допустили, несмотря на требование ЕСПЧ, заявили правозащитники.

Ранее, 9 февраля, в отсутствии адвокатов и родителей суд Урус-Мартана отправил Магамадова и Исаева в СИЗО №2 Грозного на 2 месяца.

О суде ни адвокатов, ни родителей задержанных, один из которых, является несовершеннолетним, не уведомляли, заявили в «ЛГБТ-сети».

«Россия не выполнила своих обязательств как минимум в части допуска независимых адвокатов и медиков к Салеху и Исмаилу: у нас нет никакой информации о том, что действительно независимые медики осмотрели Салеха и Исмаила. <…> Также нам ничего не известно о правовых основаниях задержания Салеха и Исмаила в Нижнем Новгороде», — заявила правозащитница организации Вероника Лапина.

Магамадова и Исаева вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню 4 февраля. Только 6 февраля стало известно, что их привезли в РОВД по Гудермесскому району Чечни. Адвокатов не пускали к подзащитным и не предоставляли материалы дела. По словам защитников, Магамадову и Исаеву устроили допрос, после чего снова задержали и увезли в Серноводск в качестве свидетелей по другому делу. Причины нового задержания адвокатам не сообщили.

После того, как правозащитники подали заявление о похищении и незаконных действиях сотрудников полиции в Следственный комитет и прокуратуру, силовики передали защитникам записку, где сказано, что похищенные находились в розыске по подозрению в участии в вооруженном формировании (ч.2 ст. 208 УК) и задержаны как пособники.