Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «склонение к употреблению наркотиков» в интернете. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Инициаторами законопроекта стала группа депутатов от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Поправки вносятся в ч. 2 ст. 230 УК, которая устанавливает наказание за «склонение» к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Статья дополнится новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет». «Нарушителям» будет грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.

Также в закон добавили четвертую часть, которая будет вводить ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае лишать свободы будут на срок от 12 до 15 лет.

Эксперты ранее отмечали, что подготовленный депутатами законопроект полон расплывчатых формулировок, и это причина возможного расширительного толкования закона и произвольного правоприменения, что не говорит о высоком качестве законопроекта.

Ранее «Важные истории» выяснили, что у силовиков по наркостатьям есть как минимум 142 «штатных» понятых — знакомых оперативников, наркозависимых или ранее судимых людей. Сотрудники полиции использовали этих людей для фабрикации уголовных дел, а впоследствии суды отправляли обвиняемых в колонии на долгие годы, утверждали в «Важных историях». При этом суды не обращают внимания на регулярных понятых, появляющихся в делах по наркостатьям.

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях».