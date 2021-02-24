Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий санкции за нарушения при организации массовых акций и за участие в митингах. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях опубликованы на официальном портале правовой информации.

Документ предполагает, что штраф за «неповиновение законным требованиям» полицейских (ст. 19.3 КоАП) для граждан теперь составит от 2 до 4 тысяч рублей. Ранее за такое правонарушение россияне могли получить тысячу рублей штрафа максимум. В случае повторного «неповиновения» штраф составит уже от 10 до 20 тысяч рублей.

Аналогичные поправки вносятся в статью 20.2 — о «нарушении установленного порядка организации, проведения собрания, митинга». По словам экспертов, это самые популярные статьи для российских судов, если нужно наказать протестующих.

Также закон ужесточает наказание за нарушения при сборе средств на организацию митингов. Так, гражданам, проигнорировавшим порядок или вовремя не предоставившим отчет о расходовании собранных средств, грозит от 10 до 20 тысяч рублей штрафа, а компаниям — до 200 тысяч рублей. Если деньги на проведение митинга переведут лица, которые не имеют права этого делать (например — НКО, признанные иноагентами), то граждан оштрафуют на сумму до 15 тысяч рублей, а организации — до 100 тысяч рублей.

Проект закона об увеличении штрафов за нарушения на митингах предложил депутат-единорос Дмитрий Вяткин. Он же является автором законопроекта о признании очереди на пикет митингом и о запрете проводить акции рядом со зданиями ФСБ и прочих «экстренных служб».