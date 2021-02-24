Во Франции четверо выходцев из Чечни получили от года до семи лет тюрьмы по делу об убийстве 

Суд в Лионе вынес приговор четырем чеченцам по делу об убийстве гражданина Турции, сообщает BFMTV. Один из обвиняемых получил 7 лет тюрьмы за нанесение травм, повлекших смерть, трое остальных — по 1 году за «преднамеренное насилие».

Как заявил прокурор, потребовавший для всех четверых 15 лет тюрьмы и «пожизненного запрета на въезд во Францию», «они на равных участвовали» в преступлении, которое привело к смерти выходца из Турции ночью 1 апреля 2017 года в лионском пригороде Сен-Приест.

Обвиняемых удалось вычислить по записям с камеры видеонаблюдения. 45-летний гражданин Турции из курдской диаспоры, за которым гнались обвиняемые, скончался после избиения на парковке рядом со зданием турецко-французской ассоциации.

Как сообщало региональное издание Le Progrès, драка с чеченцами началась в ходе вечеринки, которую организовала ассоциация. По данным издания, конфликт случился из-за неоплаченного счета в баре, который охраняли подсудимые. Последние настаивали на том, что действовали из «необходимой самообороны». Друг убитого заявил, что нападение было «спланированным» сведением счетов, впрочем, не приведя для этого достаточных доказательств.

Четырем обвиняемым — от 30 до 37 лет, они прибыли во Францию в разное время (с 2009 по 2012 год) и позднее все получили отказ в предоставлении политического убежища. Тем не менее, как заявил адвокат одного из чеченцев, они обосновались в Сен-Приесте, где жили в тяжелых материальных условиях, зарабатывая «чем придется» и надеясь на легализацию.

«Согласно чеченскому кодексу чести, когда началась драка, она может прекратиться только в том случае, если противник выведен из строя. Они уважают только силу», — добавил адвокат, попросив вынести оправдательный приговор.

Напомним, минувшим летом массовые драки с участием представителей чеченской диаспоры произошли в Дижоне и Ницце. В одном из кварталов Дижона, более 150 чеченцев четыре дня «мстили» представителями «магребинской общины» за избиение своего земляка. Полиция вошла в квартал только после того, как представители чеченской диаспоры уехали. Позднее некоторые из них были арестованы.