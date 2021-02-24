В России выявили 11 749 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 11 749 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 23 февраля, по всей стране за день выявили 11 823 новых случаев COVID-19.

Общее количество зараженных COVID-19 в России за все время пандемии составило 4 200 902. В Москве за последние сутки выявили 1417 новых случаев заражения COVID-19 — это на 219 больше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 909 новых случаев COVID-19, в Московской области — 695, в Нижегородской области — 397, в Ростовской — 304.

За последние сутки умерли 383 пациентов с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 84 430 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании штамм коронавируса, отличающийся более высокой заразностью, за прошедшую неделю был зарегистрирован еще в семи странах. Всего за два месяца новая «британская» мутация COVID-19 была выявлена более чем в 100 государствах по всему миру, отчитались в ВОЗ.

Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, распространяется в 51 стране. В организации заявили, что эта мутация помогает вирусу избегать реагирования иммунной системы.