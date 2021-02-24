Директора обогатительной фабрики «Норникеля» задержали по делу о гибели людей из-за обрушения цеха

Правоохранители задержали директора Норильской обогатительной фабрики в рамках дела о гибели рабочих в результате обрушения здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

Следователи считают, что директор знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, однако не стал останавливать работы.

В СК напомнили, что еще три года назад специалисты нашли в пункте перегрузки руды и в галерее дефекты, которые могли привести к обрушению. Однако начало ремонта затягивалось до февраля 2021 года. При этом работы проводились без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации.

Обрушение площадью около тысячи квадратных метров на фабрике в Норильске произошло утром 20 февраля. Под завалами погибли три человека, еще пятеро были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

В рамках дела ранее были задержаны еще четыре человека: начальник отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам. Первых двух уже арестовали.