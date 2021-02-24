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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Правозащитницу из Улан-Удэ госпитализировали после голодовки в спецприемнике
Бурятскую правозащитницу и юриста Надежду Низовкину госпитализировали на седьмой день сухой голодовки, которую она объявила после ареста из-за акции 31 января. Об этом сообщает «Сибирь. МБХ медиа».
«Я неизменно просила не вызывать скорую, не отвлекать силы медицины, так как я чувствую в себе прежнюю силу и готовность держать сухую голодовку. Начальник ИВС заявил, что в случае госпитализации я буду возвращена для отбытия остатка срока. Сухая голодовка будет возобновлена сразу по возвращении в ИВС», — рассказала она изданию.
Понизовкину из спецприемника отправили в республиканскую больницу имени Семашко, у нее кружится голова, есть проблемы с дыханием, боли в сердце. Правозащитница отмечает, что в медучреждение ее отправили по инициативе начальника ИВС и омбудсмена Юлии Жамбаловой.
Правозащитницу арестовали 17 февраля на 10 суток — ее признали виновной в организации митинга (ч.2 ст.20.2 КоАП). В суд ее вызвали по другому делу.
Теги:sn, улан-удэ, голодовка, правозащитники
Госдолг России увеличился почти на 40%
Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей, рост составил 39,9%. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, которые изложили их в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета.
На сегодняшний день долг Российской Федерации превышает 18,9 триллиона рублей. Это составляет 17,8% ВВП. В 2018 году общий госдолг составлял 12,5 триллиона рублей, спустя еще год — 13,5.
Увеличение суммы в 2020 году в основном произошло за счет роста внутреннего долга. Он вырос на 4,6 триллиона рублей — до 14,7 триллиона. Что касается внешнего долга, то он в рублевом эквиваленте вырос на 799,7 миллиарда (рост — 23,6%). Теперь его сумма — 4,1 триллиона рублей.
Счетная палата также сообщила о падении нефтегазовых доходов. Так, за последний год их объем упал на 2,2 триллиона рублей, падение составило 30,4%. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 417,1 миллиарда рублей (рост на 3,2%). Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году оказался ниже прогнозируемого на 1,8 триллиона рублей (9,1%) и составляет 18,7 триллионов рублей.