Бурятскую правозащитницу и юриста Надежду Низовкину госпитализировали на седьмой день сухой голодовки, которую она объявила после ареста из-за акции 31 января. Об этом сообщает «Сибирь. МБХ медиа».

«Я неизменно просила не вызывать скорую, не отвлекать силы медицины, так как я чувствую в себе прежнюю силу и готовность держать сухую голодовку. Начальник ИВС заявил, что в случае госпитализации я буду возвращена для отбытия остатка срока. Сухая голодовка будет возобновлена сразу по возвращении в ИВС», — рассказала она изданию.

Понизовкину из спецприемника отправили в республиканскую больницу имени Семашко, у нее кружится голова, есть проблемы с дыханием, боли в сердце. Правозащитница отмечает, что в медучреждение ее отправили по инициативе начальника ИВС и омбудсмена Юлии Жамбаловой.

Правозащитницу арестовали 17 февраля на 10 суток — ее признали виновной в организации митинга (ч.2 ст.20.2 КоАП). В суд ее вызвали по другому делу.