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№ 20 от 24 февраля 2021

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Правозащитницу из Улан-Удэ госпитализировали после голодовки в спецприемнике 

Общество66

66
 

Бурятскую правозащитницу и юриста Надежду Низовкину госпитализировали на седьмой день сухой голодовки, которую она объявила после ареста из-за акции 31 января. Об этом сообщает «Сибирь. МБХ медиа».

«Я неизменно просила не вызывать скорую, не отвлекать силы медицины, так как я чувствую в себе прежнюю силу и готовность держать сухую голодовку. Начальник ИВС заявил, что в случае госпитализации я буду возвращена для отбытия остатка срока. Сухая голодовка будет возобновлена сразу по возвращении в ИВС», — рассказала она изданию.

Понизовкину из спецприемника отправили в республиканскую больницу имени Семашко, у нее кружится голова, есть проблемы с дыханием, боли в сердце. Правозащитница отмечает, что в медучреждение ее отправили по инициативе начальника ИВС и омбудсмена Юлии Жамбаловой.

Правозащитницу арестовали 17 февраля на 10 суток — ее признали виновной в организации митинга (ч.2 ст.20.2 КоАП). В суд ее вызвали по другому делу.

Теги:
sn, улан-удэ, голодовка, правозащитники

Госдолг России увеличился почти на 40%

Экономика1 228

1 228
 

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей, рост составил 39,9%. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, которые изложили их в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета.

На сегодняшний день долг Российской Федерации превышает 18,9 триллиона рублей. Это составляет 17,8% ВВП. В 2018 году общий госдолг составлял 12,5 триллиона рублей, спустя еще год — 13,5.

Увеличение суммы в 2020 году в основном произошло за счет роста внутреннего долга. Он вырос на 4,6 триллиона рублей — до 14,7 триллиона. Что касается внешнего долга, то он в рублевом эквиваленте вырос на 799,7 миллиарда (рост — 23,6%). Теперь его сумма — 4,1 триллиона рублей.

Счетная палата также сообщила о падении нефтегазовых доходов. Так, за последний год их объем упал на 2,2 триллиона рублей, падение составило 30,4%. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 417,1 миллиарда рублей (рост на 3,2%). Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году оказался ниже прогнозируемого на 1,8 триллиона рублей (9,1%) и составляет 18,7 триллионов рублей.

Теги:
sn, россия, госдолг, экономика
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