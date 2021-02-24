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№ 20 от 24 февраля 2021

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Госдолг России увеличился почти на 40%

Экономика96

96
 

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей, рост составил 39,9%. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, которые изложили их в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета.

На сегодняшний день долг Российской Федерации превышает 18,9 триллиона рублей. Это составляет 17,8% ВВП. В 2018 году общий госдолг составлял 12,5 триллиона рублей, спустя еще год — 13,5.

Увеличение суммы в 2020 году в основном произошло за счет роста внутреннего долга. Он вырос на 4,6 триллиона рублей — до 14,7 триллиона. Что касается внешнего долга, то он в рублевом эквиваленте вырос на 799,7 миллиарда (рост — 23,6%). Теперь его сумма — 4,1 триллиона рублей.

Счетная палата также сообщила о падении нефтегазовых доходов. Так, за последний год их объем упал на 2,2 триллиона рублей, падение составило 30,4%. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 417,1 миллиарда рублей (рост на 3,2%). Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году оказался ниже прогнозируемого на 1,8 триллиона рублей (9,1%) и составляет 18,7 триллионов рублей.

Теги:
sn, россия, госдолг, экономика

Что произошло за ночь 24 февраля. Коротко

Общество1 031

1 031
 
  • Киевская полиция сообщила о 27 сотрудниках полиции, пострадавших в ходе столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Накануне вечером протестующие вышли на Банковую улицу в поддержку осужденного экс-главы ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Одессе Сергея Стерненко. 24 участников акции задержали. Как уточняет «Граты», их отпустили после опроса.
  • Госдолг России за 2020 год вырос почти на 40% по сравнению с предыдущим и составил 18,99 триллиона рублей. Аудиторы Счетной палаты подсчитали, что госдолг составил 17,8% ВВП. В основном, он увеличился за счет внутреннего госдолга.
  • Тем временем объем российских нефтегазовых доходов за последний год снизился на 30,4% (2,28 трлн рублей), тогда как ненефтегазовые доходы увеличились на 3,2% (417,1 млрд рублей).
  • Президент Microsoft Брэд Смит рассказал Сенату США о «солидных» свидетельствах причастности России к кибератаке на IT-системы госструктур. По его словам, нет «никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще». Ранее эксперты лаборатории Касперского пришли к выводу, что взлом был осуществлен с помощью инструментов, используемых российской киберпреступной группировкой Turla, которую связывают с ФСБ.

  • Попавшие под санкции украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK создали новый медиахолдинг. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава украинского минкульта Александр Ткаченко. «Создали ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали. Зарегистрировали это ООО 18 февраля — буквально через две недели после блокировки», — уточнил министр.

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Теги:
sn, госдолг, сша, украина
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