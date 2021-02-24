Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей, рост составил 39,9%. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, которые изложили их в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета.

На сегодняшний день долг Российской Федерации превышает 18,9 триллиона рублей. Это составляет 17,8% ВВП. В 2018 году общий госдолг составлял 12,5 триллиона рублей, спустя еще год — 13,5.

Увеличение суммы в 2020 году в основном произошло за счет роста внутреннего долга. Он вырос на 4,6 триллиона рублей — до 14,7 триллиона. Что касается внешнего долга, то он в рублевом эквиваленте вырос на 799,7 миллиарда (рост — 23,6%). Теперь его сумма — 4,1 триллиона рублей.

Счетная палата также сообщила о падении нефтегазовых доходов. Так, за последний год их объем упал на 2,2 триллиона рублей, падение составило 30,4%. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 417,1 миллиарда рублей (рост на 3,2%). Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году оказался ниже прогнозируемого на 1,8 триллиона рублей (9,1%) и составляет 18,7 триллионов рублей.