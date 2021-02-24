Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СМОТРЕТЬ

«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 20 от 24 февраля 2021

Читать номер

Что произошло за ночь 24 февраля. Коротко

Общество89

89
 
  • Киевская полиция сообщила о 27 сотрудниках полиции, пострадавших в ходе столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Накануне вечером протестующие вышли на Банковую улицу в поддержку осужденного экс-главы ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Одессе Сергея Стерненко. 24 участников акции задержали. Как уточняет «Граты», их отпустили после опроса.
  • Госдолг России за 2020 год вырос почти на 40% по сравнению с предыдущим и составил 18,99 триллиона рублей. Аудиторы Счетной палаты подсчитали, что госдолг составил 17,8% ВВП. В основном, он увеличился за счет внутреннего госдолга.
  • Тем временем объем российских нефтегазовых доходов за последний год снизился на 30,4% (2,28 трлн рублей), тогда как ненефтегазовые доходы увеличились на 3,2% (417,1 млрд рублей).
  • Президент Microsoft Брэд Смит рассказал Сенату США о «солидных» свидетельствах причастности России к кибератаке на IT-системы госструктур. По его словам, нет «никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще». Ранее эксперты лаборатории Касперского пришли к выводу, что взлом был осуществлен с помощью инструментов, используемых российской киберпреступной группировкой Turla, которую связывают с ФСБ.

  • Попавшие под санкции украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK создали новый медиахолдинг. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава украинского минкульта Александр Ткаченко. «Создали ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали. Зарегистрировали это ООО 18 февраля — буквально через две недели после блокировки», — уточнил министр.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, госдолг, сша, украина
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera