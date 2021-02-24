Суд в Нижнем Новгороде приговорил экс-главу Марий Эл Маркелова к 13 годам колонии строгого режима

Нижегородский районный суд признал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судов Нижнего Новгорода.

Суд также назначил ему штраф в 235 миллионов рублей. В ноябре прошлого года гособвинение попросило приговорить бывшего главу республики Марий Эл к 17 годам колонии. Других фигурантов дела о коррупции — экс-министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиду Долгушеву и гендиректора коммерческой структуры Наталью Кожанову — приговорили к 3,5 и 8 годам соответственно.

Маркелов, который на протяжении 16 лет руководил Марий Эл, находился под арестом с 2017 года — в апреле его задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша около 235 миллионов рублей.

Взамен экс-губернатор обещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

После этого на Маркелова завели еще несколько уголовных дел, в том числе — о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК, при обыске силовики нашли у него 30 патронов от разного стрелкового оружия) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК, Маркелову вменили злоупотребления в виде найма личных охранников за восемь миллионов рублей из бюджета республики). Маркелов свою вину не признавал.