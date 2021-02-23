Протестующие вступили в столкновения с полицией возле Офиса президента Украины в Киеве. Есть пострадавшие

Около трех тысяч сторонников осужденного экс-главы ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Одессе Сергея Стерненко пытаются прорвать полицейские кордоны возле Офиса президента Украины в Киеве. Об этом сообщает издание «Граты».

Сперва полиция стала медленно пропускать протестующих активистов к правительственному кварталу на Банковой улице.

Фото: Сергей Окунев / «Граты»

Когда активистов перестали пропускать к Офису президента, в кордоны силовиков полетели снежки и петарды, начались стычки, отмечает корреспондент «Грат». В группу журналистов также кинули фаер.

Около 22:50 мск полиция распылила слезоточивый газ в толпу протестующих.

В столкновениях пострадали около 10 активистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Красный крест в Украине. Несколько человек задержаны.

Ранее во вторник суд Одессы приговорил главу местного отделения «Правого сектора» Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в похищении человека, разбое и незаконном ношении оружия.

После приговора сторонники Стерненко по всей Украине объявили акции в его поддержку. В Одессе сторонники экс-лидера местных правых попытались заблокировать выезд автозака из суда и вошли в открытую конфронтацию с полицией, отмечают «Граты». По этому инциденту уже открыто уголовное производство.

Также активисты правого Национального корпуса во Львове остановили работу предприятий, владение которыми они приписывают семьям депутатов Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Козака и Медведчука. Шестеро протестующих задержаны, четверо силовиков пострадали, отмечают «Граты».