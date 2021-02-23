Что произошло за день 23 февраля. Коротко

СК возбудил уголовное дело после публикации «Новой» видео с пытками в исправительной колонии №1 Ярославской области. Следователи устанавливают обстоятельства в рамках дела по ст. 268 УК РФ о превышении должностных полномочий. Ранее «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт»* опубликовали новые видеозаписи с избиением двоих заключенных в ИК-1 Ярославля от 2016 года. На записях сотрудники ФСИН избивают заключенных Андрея Иванова и Важу Бочоришвили за отказ добровольно терпеть унижения. Бочоришвили впоследствии скончался. ФСИН сообщает , что в ИК №1 после публикации видео началась внеплановая проверка, часть сотрудников уволили, часть привлекли к уголовной ответственности.

Российские власти за шесть лет потратили около 73 млрд рублей «на патриотизм», подсчитала «Новая газета». Траты на программы по воспитанию чувства патриотизма среди молодежи сравнимы с бюджетами средних российских регионов и в 2,5 раза превышают ежегодные расходы государства на покупку квартир для детей-сирот. Среди самых масштабных проектов государства в этой области — парки «Патриот» (31 млрд руб.), парки «Россия — моя история» (5 млрд руб.) и центр военно-патриотического воспитания «Авангард» (4 млрд руб.). С 2016 по 2020 год бюджет федеральных программ, в названии которых упоминается патриотизм, вырос в 40 раз (с 280 млн до 11,3 млрд руб.). Среди самых патриотичных регионов страны — Севастополь и Крым. Там в совокупности власти тратят около 250 млн рублей бюджетных средств в год на воспитание любви к Родине. Следующий регион — Липецкая область. Там на эти цели уходит около 142 млн рублей в год. Как власти РФ поднимают патриотический дух среди детей и сколько это стоит — читайте в исследовании «Новой».

18 европейских компаний отказались от участия в проекте «Северный поток-2» под угрозой санкций. Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на доклад Госдепа США, большинство из них — страховые фирмы со штаб-квартирами в Великобритании. Кроме того, в докладе фигурируют швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group. Дочерняя компания немецкой страховой фирмы Munich Re также отказалась от участия в строительстве, пишет Reuters. Накануне США внесли российское судно«Фортуна» и компанию «КВТ-РУС» в новый санкционный список по Закону о защите энергетической безопасности Европы. Ранее из-за санкций из проекта также вышли датская консалтинговая компания Rambøll , норвежская DNV GL и немецкая Bilfinger SE .

СУ СК по Санкт-Петербургу прекратило первое в стране уголовное дело о «коронавирусных фейках» (ст. 207.1 УК РФ) против активистки Анны Шушпановой. 2 апреля она опубликовала в группе «Вконтакте» «Новости Сестрорецка» пост о том, что в местную больницу предположительно доставили человека с признаками коронавирусной инфекции. Пациент якобы контактировал с другими больными. Адвокат Шушпановой обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела на основании отсутствия в стране режима чрезвычайной ситуации.

Amnesty International отменила решение о признании оппозиционера Алексея Навального узником совести. Такое решение правозащитники приняли, «изучив высказывания Навального середины 2000-х годов», когда политик позиционировал себя как националист, снимал агитационные ролики правого толка и писал посты на эту тему в ЖЖ. В Amnesty посчитали это «разжиганием ненависти». Призыв немедленно освободить Алексея Навального при этом остается в силе, отметили в организации. «Медиазона» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что за данной кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». Журналист Аарон Мате, первым сообщивший о новости, также является частым гостем телеканала RT.

Илон Маск потерял $15,2 млрд и переместился на вторую строчку рейтинга богатейших людей в мире по версии Bloomberg после критических постов о биткоине в твиттере. Маск написал, что стоимость криптовалюты завышена, после чего биткоин упал почти на 15%. Ранее компания Маска Tesla приобрела биткоинов на сумму $1,5 млрд. На данный момент состояние Маска оценивается в $183,4 млрд. В рейтинге Bloomberg Billionaire Index его обгоняет только основатель Amazon Джефф Безос ($186,3 млрд).

За последние два года российская аудитория TikTok выросла в семь раз, обойдя при этом по росту популярности Facebook, свидетельствуют данные «Левада-центра»*. В марте 2019 года только 2% опрошенных сообщали, что используют TikTok, а в феврале 2021 года — 14%. Прирост Facebook составил только 9% за 2020 год. При этом социальные сети вместе с интернет-изданиями остаются основным источником новостей для 42% россиян.