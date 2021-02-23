Прокуратура Франции предъявила Жерару Депардье обвинения в изнасиловании

Прокуратура Франции официально предъявила обвинения в «сексуальных домогательствах» и «изнасиловании» 72-летнему актеру Жерару Депардье. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в следствии.

Адвокат актера Эрве Темим подтвердил информацию, выразив сожаление в связи с тем, что она была обнародована. Депардье получил статус обвиняемого 16 декабря 2020 года.

Как пишет Le Parisien, после предъявления обвинений актера отпустили под судебный контроль.

Обвинения в адрес Депардье выдвинула в 2018 году 22-летняя актриса. Ее имя не называется. По данным французских СМИ, отец этой женщины был другом Депардье. Актер якобы пообещал помочь ей в карьере.

В августе 2018-го она подала заявление в жандармерию города Ламбеска (округ Экс-ан-Прованс), заявив, что была дважды изнасилована Жераром Депардье в его парижском особняке. По ее словам, изнасилования произошли в разные дни: 7 и 13 августа. Заявительница утверждает, что приходила к Депардье на «неформальные репетиции», пишет Le Parisien.

Летом 2019 года дело закрывали за отсутствием состава преступления, но после обжалования этого решения и проведения очной ставки между обвиняемым и предполагаемой жертвой расследование возобновили.

Как уточняет Le Parisien, прокуратура Парижа обратилась к следственному судье с этим запросом. Сам актер с первого дня отрицал вину, и не изменил позиции, это в очередной раз подтвердил его адвокат. Депардье утверждает, что это были отношения по взаимному согласию.

Депардье с 2013 года является гражданином РФ. Позже он прописался в Новосибирске, но говорил о планах жить в других государствах. При этом от французского гражданства Депардье не отказывался.