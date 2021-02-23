Суд на Мальте приговорил к 15 годам заключения убийцу журналистки, расследовавшей «панамские архивы»

Суд Мальты приговорил Винса Муската — убийцу журналистки Дафны Каруаны Галиции, расследовавшей «панамские архивы» — к 15 годам лишения свободы, сообщает Times of Malta.

Мускат признал вину. Суд также постановил, что убийца должен выплатить 42 тысячи евро издержек.

Винс Мускат стал первым фигурантом дела об убийстве Галиции, которому вынесли приговор. Он передал прокуратуре информацию об остальных участниках преступления — братьях Альфреде и Джордже Диджиоргио, а также прежприниматели Йоргане Фенеке. Именно после показаний Муската правоохранители провели обыски и задержали соучастников, предоставивших взрывчатку для покушения на репортера.

В декабре 2019 года премьер-министр Мальты Джозеф Мускат (однофамилец убийцы, не имеют родственных связей — ред.) покинул пост на фоне расследования убийства Галиции. Журналистка раскрывала «панамские архивы» и в ходе работы нашла доказательства причастности премьера к коррупционным схемам.

В феврале 2017 года Галиция вела расследование по офшорным «панамским архивам» и обвинила в коррупции семью премьер-министра. Она утверждала, что у его жены есть офшорная компания в Панаме. Кроме того, она обнаружила связанную с мальтийскими политиками офшорную компанию 17 Blaсk Limited, которой владел крупный мальтийский бизнесмен Фенек. Спустя восемь месяцев машину Галиции взорвали, журналистка погибла.

В конце ноября 2019 года Фенека задержали на собственной яхте, когда он попытался бежать из страны.