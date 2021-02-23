Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СМОТРЕТЬ

«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 18-19 от 19 февраля 2021

Читать номер

КПРФ и «Левый фронт» провели акцию в центре Москвы. Обошлось без задержаний, несмотря на запрет властей

Общество58

58
 

Коммунистическая партия РФ и «Левый фронт» провели шествие в Москве, несмотря на отказ городских властей согласовать акцию. Шествие прошло без задержаний.

Демонстранты собрались в Александровском саду и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. В шествии приняло участие около 600 человек, передает «МБХ медиа». 

Участники акции сообщали, что полиция изначально не давала пройти протестующим, которые начали скандировать «Пропускай!». В итоге демонстрантов пропустили к могиле Неизвестного солдата, колонну возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Среди участников шествия также были депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов.

КПРФ объявила о шествии и митинге 23 февраля, однако столичные власти акцию не согласовали. После этого партия заявила о встрече депутатов Госдумы от КПРФ с избирателями. Однако за два дня до акции было объявлено о возложении цветов к могиле Неизвестного солдата. Встреча с депутами перенесена на март.

Ранее Ленинский районный суд в Пензе арестовал на семь суток главу фракции КПРФ в местной думе Александра Смирнова за организацию встречи с депутатами, которая была запланирована на 23 февраля. Его признали виновным в организации массовой акции без подачи уведомления.  

Издание Znak проанализировало решения о согласовании массовых акций КПРФ 23 февраля и пришли к выводу, что власти отказывают партии в проведении митингов в Москве, Питере, Екатеринбурге и Кургане, но при этом согласуют мероприятия «Единой России».

Теги:
акции протеста, митинг, шествия, левый фронт, кпрф
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera