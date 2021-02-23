СМОТРЕТЬ
«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
Материалы
Рубрики
Темы
- Пытки в колониях: видео4 материала
- Тексты недели «Новой»4 материала
- Новые «черные списки»4 материала
Свежий выпуск
№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
КПРФ и «Левый фронт» провели акцию в центре Москвы. Обошлось без задержаний, несмотря на запрет властей
Коммунистическая партия РФ и «Левый фронт» провели шествие в Москве, несмотря на отказ городских властей согласовать акцию. Шествие прошло без задержаний.
Демонстранты собрались в Александровском саду и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. В шествии приняло участие около 600 человек, передает «МБХ медиа».
Участники акции сообщали, что полиция изначально не давала пройти протестующим, которые начали скандировать «Пропускай!». В итоге демонстрантов пропустили к могиле Неизвестного солдата, колонну возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Среди участников шествия также были депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов.
КПРФ объявила о шествии и митинге 23 февраля, однако столичные власти акцию не согласовали. После этого партия заявила о встрече депутатов Госдумы от КПРФ с избирателями. Однако за два дня до акции было объявлено о возложении цветов к могиле Неизвестного солдата. Встреча с депутами перенесена на март.
Ранее Ленинский районный суд в Пензе арестовал на семь суток главу фракции КПРФ в местной думе Александра Смирнова за организацию встречи с депутатами, которая была запланирована на 23 февраля. Его признали виновным в организации массовой акции без подачи уведомления.
Издание Znak проанализировало решения о согласовании массовых акций КПРФ 23 февраля и пришли к выводу, что власти отказывают партии в проведении митингов в Москве, Питере, Екатеринбурге и Кургане, но при этом согласуют мероприятия «Единой России».