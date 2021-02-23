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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Киев подал в ЕСПЧ иск против России из-за «целенаправленных операций по убийству оппонентов»
Украина подала заявление против России в Европейский суд по правам человека, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ. В заявлении страсбургского суда указывается, что Киев обвиняет Москву в «целенаправленных операциях по убийству оппонентов на территории РФ, а также в других странах».
Правительство Украины утверждает, что
Россия «применяет административную практику, заключающуюся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству,
а также в преднамеренной организации операций по сокрытию [фактов] с целью помешать поиску виновных», — отмечается в документе. Киев также заявляет о нарушении статьи 2 Конвенции о правах человека — права на жизнь.
Иск в ЕСПЧ был подан 19 февраля — в настоящее время четыре межгосударственных иска, поданных Украиной против России, ожидают рассмотрения в суде. Предыдущие заявления касались событий в Донбассе, в частности крушения малазийского Boeing MH17, вхождения Крыма в состав России и инцидента с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году.
В январе этого года ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Киева о систематическом нарушении Россией в Крыму Европейской конвенции о правах человека. При этом суд не стал рассматривать вопрос законности присоединения Крыма к РФ с точки зрения международного права.