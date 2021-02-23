СК Петербурга прекратил первое в России уголовное дело о «коронавирусных фейках»

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу прекратило первое в стране уголовное дело о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции (ст. 207.1 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщила активистка Анна Шушпанова, которая проходила свидетельницей по делу.

Интересы активистки представляет адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман.

Шушпанова рассказала «Новой», что после возбуждения уголовного дела ее начали травить в соцсетях несмотря на то, что она проходила только свидетелем. Также активистка уточнила, что о ней распространяли ложную информацию.

Шушпанова обратилась в СК с просьбой возбудить дело о клевете, но получила отказ.

2 апреля в группе «Вконтакте» «Новости Сестрорецка» опубликовали новость о том, что в местную больницу предположительно доставили человека с признаками коронавирусной инфекции. Пациент якобы контактировал с другими больными. Новость в группу предложила Шушпанова со слов знакомого.

Адвокат Шушпановой обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела на основании отсутствия в стране режима чрезвычайной ситуации. В примечании к новой статье 207.1 указано, что обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, признаются чрезвычайные ситуации, в том числе эпидемии.

Поправки в законодательство, принятые в связи с пандемией коронавируса, вступили в силу 1 апреля 2020 года. За нарушение статьи 207.1 УК РФ грозит штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

По данным правозащитной группы «Агора», к июню 2020 года правоохранители возбудили 33 дела о «коронавирусных фейках» и начали девять проверок. При этом в 17 случаях фигурантами дел стали журналисты и активисты.

Алена Ицкова — специально для «Новой»