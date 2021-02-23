Госдеп США: не менее 18 европейских компаний выходят из проекта «Северный поток-2» под угрозой санкций

Дочерняя компания немецкой страховой фирмы Munich Re вышла из проекта «Северный поток-2» из-за опасений санкций со стороны правительства США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя компании.

«Munich Re Syndicate уведомляет о прекращении деятельности в проекте „Северный поток-2“», — заявили в компании, не уточнив других деталей. С российской стороны отказались комментировать решение Munich Re, но заявили, что правительства европейских стран и Европейская комиссия должны защищать компании от санкций, которые «противоречат международному праву и вмешиваются в суверенитет энергетической политики».

Всего по состоянию на 22 февраля от сотрудничества с операторами и строителями российского газопровода «Северный поток-2» отказались 18 компаний, включая ранее известные фирмы. Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на доклад Госдепа США, большинство из них — страховые предприятия со штаб-квартирами в Великобритании. Кроме того, в докладе фигурируют швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group.

Госдеп США, по данным Tagesspiegel, считает выход компаний из проекта доказательством эффективности санкций.

Накануне, 22 февраля, США внесли российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», и его собственника (компанию «КВТ-РУС») в новый санкционный список: баржа и ее владелец подпали под санкции в рамках Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

США ввели санкции против газопровода в декабре 2019 года, в результате чего швейцарская компания Allseas вышла из проекта, а работы по строительству трубы продолжились только спустя год. Позже из проекта также вышли датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll, норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL, немецкая компания Bilfinger SE и швейцарская Zurich Insurance.

Сенат Конгресса США в конце прошлого года проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето действующего президента США Дональда Трампа. Бюджет предусматривает в том числе санкции против газопровода «Северный поток — 2», которые запрещают иностранным компаниям оказывать любые услуги для укладки газопровода.

Новые американские санкции, вступившие в силу с принятием оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, отмечают в РБК.

Проект «Северный поток-2», по данным Reuters, завершен почти на 90%. Он предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы.