СК возбудил уголовное дело после публикации «Новой» видео с пытками двух заключенных в ярославской ИК-1

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 268 УК) после публикации видео с избиением сотрудниками исправительной колонии №1 заключенного, который умер спустя несколько недель после этого. Об этом «Новой газете» рассказали в региональном СК.

«Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — заявили «Новой» в СК.

ОБНОВЛЕНО Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил «Интерфаксу», что запросил в УФСИН информацию из-за видео с пытками заключенных ИК-1. «Ситуация в колонии в этот период известна во всех деталях, в том числе и суду. Материалы («Новой газеты» и «Общественного вердикта»* — ред.) — должны быть внимательно рассмотрены для выявления новых лиц. Я запросил информацию в УФСИН, скорее всего, завтра получу ответ», — сказал Бабуркин. Также УФСИН сообщает, что в ярославской ИК №1 после публикации видео с издевательствами над заключенными началась внеплановая проверка, часть сотрудников, которые есть на видео, уволили, часть привлекли к уголовной ответственности.

Ранее «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт»* опубликовали новые видеозаписи с пытками двоих заключенных в ИК-1 Ярославля. Первое видео сняли 25 августа 2016 года, за две недели до освобождения заключенного Андрея Иванова — его избили, так как он препирался с тюремщиками из-за брошенного на пол во время обыска Корана, после этого его отправили в ШИЗО. После выхода из колонии он попал в больницу, где провел две недели.

На видео, опубликованном «Новой», заметно, что Иванов в окружении толпы тюремщиков, раздетый до трусов, пытается отстаивать собственные права со ссылками на УПК и конституцию.

«Новая» и «Общественный вердикт» опубликовали еще одно видеодоказательство, записанное в мае 2016 года. На них видно, как после препирательств сотрудники ИК-1 завалили гражданина Грузии Важу Бочоришвили на парту лицом вниз. С него стянули трусы, затем несколько сотрудников удерживали его в этом положении, а один из них начал наносить резкие и частые удары резиновыми дубинками по ногам и ягодицам заключенного.

Бочоришвили был лишен возможности сопротивляться и стал кричать. Затем заключенного отправили в ШИЗО, где у него началось кровотечение. Его перевели в рыбинскую больницу с тяжелым поражением печени. Впоследствии он скончался 9 мая. До освобождения ему оставалось полтора года.

Это не первые факты пыток в ИК-1 Ярославля. В ноябре 2020 года Дзержинский суд Ярославля оправдал экс-сотрудников исправительной колонии №1 — врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова — по делу о пытках заключенных. Всех остальных из 13 фигурантов дела признали виновными и назначили им сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии.

Расследование дела началось летом 2018 года, после того как «Новая газета» опубликовала кадры избиения заключенного, добытые фондом «Общественный вердикт»: на них его били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра. Позже появились и другие записи пыток заключенных.

*Внесен Минюстом в список НКО-«иноагентов»