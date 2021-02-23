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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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«Медиазона»: доля оправдательных приговоров по уголовным делам в Беларуси в 2020 году составила 0,2%

Общество28

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В Беларуси в 2020 году осудили 34 572 человека по уголовным делам. При этом за это время в стране полностью оправдали лишь 93 человека, по отдельным статьям обвинения — 130, сообщает «Медиазона», которая проанализировала статистику Верховного суда страны.

Таким образом, доля оправдательных приговоров по уголовным делам в Беларуси составляет около 0,2%.

По данным Верховного суда, наказание в виде ограничения свободы (так называемая «химия» или «домашняя химия» — отбывание наказания с ограничением свободы в исправительном учреждении открытого типа) назначили 6 777 осужденным, в колонию отправили 7 750 человек.

В 2020 году суды приговорили трех человек к смертной казни и еще трех — к пожизненному заключению. Всего людей, уголовные дела которых прекращены судом первой инстанции или по результатам апелляции, — 1 858.

Самая распространенная среди осужденных статья, по которой осудили 8 760 человек, — кража (ст. 205 УК РБ), далее идет статья об уклонении родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на их содержание (ст. 174 УК РБ), по ней осудили 5 948 человек.

Ранее «Медиазона» собрала в одном материале статьи уголовного кодекса, по которым судят протестующих в Беларуси. Издание выяснило, что в стране завели уже более тысячи уголовных дел в результате протестов в стране. По статье 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) фигурантами проходят как минимум 207 человек, 19 уже осуждены.

 

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Теги:
ng, оправдательный приговор, уголовное дело, беларусь
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