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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Илон Маск за сутки потерял $15 млрд и лидерство в рейтинге богатейших людей планеты после высказываний о биткоине
Владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск переместился на вторую строчку рейтинга богатейших людей в мире. За стуки акции компании Tesla упали на 8,6%, что составляет $15,2 млрд, сообщает Bloomberg.
Стоимость акций Tesla упала после комментария Маска в твиттере о завышенной цене на криптовалюту биткоин.
Ранее американский предприниматель сообщил, что компании Tesla приобрела биткоинов на сумму $1,5 млрд.
На данный момент состояние Маска оценивается в $183,4 млрд. В рейтинге Bloomberg Billionaire Index его обгоняет только основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $186,3 млрд.
Твиты предпринимателя и ранее влияли на состояние рынка — в середине февраля Маск призвал крупных держателей криптовалюты Dogecoin продать свои активы. Сразу после этого валюта подешевела на 19,7%. Причем 8 февраля Маск вместе с рэпером Снуп Доггом и басистом группы Kiss Джином Симмонсом своими твитами о Dogecoin позволили валюте достичь рекордного показателя в 8,2 цента.
Также Маск рекомендовал пользователям твиттера переходить на мессенджер Signal. Инвесторы по ошибке стали вкладываться в маленькую медицинскую компанию со схожим названием — Signal Advance —, и уже через три дня ее акции выросли на 1100%.
Издание Financial Times называет данный феномен «эффектом Маска».