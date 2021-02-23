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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Илон Маск за сутки потерял $15 млрд и лидерство в рейтинге богатейших людей планеты после высказываний о биткоине

Экономика3

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Владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск переместился на вторую строчку рейтинга богатейших людей в мире. За стуки акции компании Tesla упали на 8,6%, что составляет $15,2 млрд, сообщает Bloomberg. 

Стоимость акций Tesla упала после комментария Маска в твиттере о завышенной цене на криптовалюту биткоин.

Ранее американский предприниматель сообщил, что компании Tesla приобрела биткоинов на сумму $1,5 млрд. 

На данный момент состояние Маска оценивается в $183,4 млрд. В рейтинге Bloomberg Billionaire Index его обгоняет только основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $186,3 млрд. 

Твиты предпринимателя и ранее влияли на состояние рынка — в середине февраля Маск призвал крупных держателей криптовалюты Dogecoin продать свои активы. Сразу после этого валюта подешевела на 19,7%. Причем 8 февраля Маск вместе с рэпером Снуп Доггом и басистом группы Kiss Джином Симмонсом своими твитами о Dogecoin позволили валюте достичь рекордного показателя в 8,2 цента.

Также Маск рекомендовал пользователям твиттера переходить на мессенджер Signal. Инвесторы по ошибке стали вкладываться в маленькую медицинскую компанию со схожим названием — Signal Advance —, и уже через три дня ее акции выросли на 1100%.

Издание Financial Times называет данный феномен «эффектом Маска».

Теги:
kn, тесла, биткоин, твиттер, илон маск
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