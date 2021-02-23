Парламент Вирджинии одобрил отмену смертной казни в штате

Парламент Вирджинии окончательно одобрили законопроект, отменяющий смертную казнь в штате. Об этом сообщает Associated Press. Документ об отмене смертной казни теперь направлен губернатору штата, демократу Ральфу Нортаму, который пообещал, что подпишет его. После этого Вирджиния станет 23-м штатом США, полностью отменившим смертную казнь.

«Важно, чтобы наша система уголовного правосудия действовала честно и справедливо наказывала людей. Все мы знаем, что смертная казнь этого не делает. Это несправедливо, неэффективно и бесчеловечно», — заявили законодатели.

Сейчас только двое мужчин ждут исполнения смертной казни в Вирджинии: это Энтони Джунипер — был приговорен к смертной казни в 2004 году за убийство своей бывшей девушки, двух ее детей и ее брата — и Томас Портер, которого приговорили к смерти за убийство полицейского в 2005 году. Если законопроект будет подписан губернатором штата, это изменит их приговоры на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Как напоминает агентство, Вирджиния — один из штатов с наибольшим количеством казненных в США, где смертный приговор вынесли почти 1400 осужденным.

«Пора положить конец этой устаревшей практике, которая, как правило, приносит больше вреда членам семей жертв, чем пользы», — передает AP слова Рэйчел Сатфин, которая была одной из тех, кто направил в Генеральную Ассамблею штата письмо с просьбой к законодателям отменить смертную казнь.

За 2019 год в США казнили 22 человека, 2656 находились в камерах смертников в ожидании приговора. В большинстве штатов смертная казнь сохраняется в законодательстве, но во многих из них смертные приговоры не приводятся в исполнение. Лидером по числу казней остается Техас. В ходе своей предвыборной кампании действующий президент США Джо Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.