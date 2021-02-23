Количество бронирований рейсов лоукостера EasyJet увеличилось на 337% после того, как премьер Джонсон объявил о возможном открытии границ Британии

Количество бронирований рейсов лоукостера EasyJet из Великобритании выросло на 337% после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о планах возобновления международных поездок и предположил, что границы могут быть открыты с середины мая. Об этом сообщается на сайте лоукостера.

Количество бронирований на время отпусков возросло на 630%, сообщили в EasyJet. Самые популярные направления — Малага, Аликанте, Пальма (Испания), а также Фару (Португалия) и греческий остров Крит. Самый популярный месяц бронирования — август, затем — июль и сентябрь.

Как отмечает лоукостер со ссылкой на опрос, проведенный среди европейских пользователей услуг авиаперевозчиков, около 65% респондентов заявили, что планируют путешествовать этим летом.

Накануне премьер-министр Великобритании представил план правительства по постепенному снятию ограничений, введенных на фоне распространения в стране коронавируса. При этом заперт на международные полеты продлится как минимум до 17 мая. Коронавирусные ограничения будут снимать в четыре этапа.

Первый этап — с 8 марта должны открыться школы, а людям разрешат встречаться по двое в общественных местах, а с 29 марта планируется, что люди смогут смогут встречаться с членами семьи в парках.

Второй этап — с 12 апреля ожидается, что откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и библиотеки.

Третий этап — с 17 мая должны будут открыться пабы и рестораны.

Четвертый этап — с 21 июня власти планируют снять оставшиеся ограничения.

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 111,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Великобритания занимает четвертое место в списке стран с наибольшим количеством выявленных случаев инфицирования COVID-19 (более 4,1 млн).