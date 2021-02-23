В НХЛ поддержали российского хоккеиста Панарина после обвинений в избиении девушки. Он временно не будет играть в «Рейнджерс»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила, что поддерживает российского нападающего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина после обвинений в избиении девушки в Риге в 2011 году. Заявление лиги опубликовано на официальном сайте НХЛ.

«Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и „Рейнджерс“ и продолжим следить за ситуацией», — заявили там. В «Рейнджерс» также выразили поддержку хоккеисту и назвали обвинения попыткой запугать Панарина за его высказывания о политических событиях. Однако, как заявили в клубе, Панарин все же временно не будет играть за команду. При этом в «Рейнджерс» пообещали оказать помощь в поиске того, кто был источником обвинений. Сам Панарин также отрицает все обвинения.

Ранее экс-тренер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Назаров в интервью изданию «Комсомольская правда» заявил, что в декабре 2011 года, когда подмосковный «Витязь», где также работал и Панарин, проводил выездной матч в Риге, хоккеист в баре избил 18-летнюю местную жительницу. Назаров в интервью заявил, что Панарина задержали и что 29-летнему нападающему грозил реальный срок, но за него «вступились авторитетные жители Риги».

Назаров не раз выступал с критикой против российского хоккеиста. В частности, в январе 2021 года он потребовал отстранить от работы тренеров КХЛ Николая Заварухина и Алексея Ковалев — они оценили пост Панарина, в котором нападающий призвал освободить политика Алексея Навального.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Летом 2019 года он перешел в состав клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Панарин — обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016) и «Золотые коньки» (2021).