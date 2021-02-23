В России выявили 11 823 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимум с 8 октября. Днем ранее, 22 февраля, за день во всей стране выявили 12 604 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1198 новых случаев заражения COVID-19 — это на 525 меньше, чем днем ранее, и минимум с 24 сентября. В тот день в столице зарегистрировали 1050 новых случаев COVID за сутки, 25 сентября — уже 1560.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 913 новых случаев COVID-19, в Московской области — 732, в Нижегородской области — 409, в Ростовской — 309.

Общее количество зараженных COVID-19 в России составило 4 189 153. За последние сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 84 047 человек.

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 111,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 28,1 млн), а также в Индии (более 11 млн) и Бразилии (более 10,1 млн). Следом идет Великобритания (более 4,1 млн), Россия — на пятом месте.