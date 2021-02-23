Facebook согласился отменить ограничения новостного контента для пользователей в Австралии

Компания Facebook объявила об отмене ограничений новостного контента для пользователей Австралии, из-за которых жители страны не могли видеть новости и делиться ими в социальной сети. Об этом сообщается в обновленном заявлении компании.

«Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии <…> После дальнейших обсуждений мы убедились, что правительство Австралии согласилось с рядом изменений (в закон о защите медиарынка — ред.)», — сообщили в Facebook.

Facebook и власти Австралии договорились внести четыре поправки в законопроект. Они предполагают, что после вступления закона в силу австралийские власти будут должны минимум за месяц уведомлять цифровые платформы о том, что они должны исполнять новый закон.

Поправки также устанавливают период посредничества между платформой и медиа-компанией, а при заключении соглашения с медиа власти должны учитывать, внесла ли платформа «значительный вклад в устойчивость австралийской новостной индустрии». Также появится понятие окончательного предложения, отказ от которого может повлечь за собой обращение в арбитражный суд.

Ранее, 18 февраля, компания Facebook запретила публикации новостей для пользователей в Австралии и запретила делиться новостями из этой страны. Причиной этому послужили поправки к австралийскому закону о конкуренции и защите прав потребителей (News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code), которые обязывают цифровые платформы заключать соглашения с новостными организациями и платить им за то, что их контент публикуется и распространяется на платформе.

В пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что инициатива направлена на устранение финансового дисбаланса между интернет-платформами и австралийскими новостными агентствами. Соцсети и сайты должны платить за трафик, который своим контентом создают СМИ, считает австралийское правительство.

Таким образом, если этот австралийский закон будет принят, цифровые платформы будут платить местным СМИ и издателям за размещение их контента в новостных лентах или результатах поиска.

Facebook и Google три года выступали против такой практики, после того, как в Австралии в 2017 году начали антимонопольное расследование влияния цифровых платформ на бизнес новостных изданий. Однако компания Google все же заключила соглашения с медиахолдингами News Corporations и Nine Entertainment о платном размещении контента и подписал контракт с Nine Entertainment на 30 миллионов долларов в год.