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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Великобритания приостановила полеты Boeing 777 после инцидента в США, когда часть обшивки лайнера упала около жилых домов

Общество57

57
 

Власти Великобритании запретили эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 на своей территории после того, как накануне часть обшивки лайнера во время полета упала вблизи жилых домов в Колорадо. Об этом, как передает The Telegraph, заявил британский министр транспорта Грант Шэппс.

«Я буду продолжать тесно сотрудничать с Управлением гражданской авиации, чтобы контролировать ситуацию», — заявил он, добавив, что запрет будет иметь временный характер.

Управление гражданской авиации сообщило, что ни одна из британских авиакомпаний не эксплуатирует самолеты Boeing 777 с таким типом двигателей. Как уточняет издание со ссылкой на источники в правительстве, власти пообещали, что это не повлияет на рейсы, которые должны прибыть на территорию королевства.

Накануне Япония и США временно запретили полеты таких самолетов, а компания Boeing рекомендовала приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 на время расследования.

У лайнера авиакомпании United Airlines пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) 21 февраля, во время полета загорелся и отказал двигатель. Самолет вернулся в аэропорт вылета, но крупная деталь обшивки авиалайнера упала около жилых домов в районе города Брумфилд. Федеральное управление гражданской авиации США уже начало проверку инцидента.

Теги:
ng, великобритания, самолеты, boeing
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