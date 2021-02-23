В Грузии арестовали лидера оппозиционной партии Саакашвили Никанора Мелию

Полицейские штурмовали офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) и арестовали ее лидера Никанора Мелию. Кадры задержания опубликовало Общественное телевидение Грузии.

Штаб-квартиру партии ЕНД, которую создал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, окружили полицейские, в том числе отряд сил быстрого реагирования. Как уточняет телеканал, силовики взломали дверь одного из кабинета в офисе партии, где Мелия находился вместе со своими сторонниками. После этого сотрудники полиции задержали лидера ЕНД.

Портал «Новости Грузия», телеканал «Рустави 2» и «Sputnik Грузия» заявили, что во время штурма офиса партии полицейские применили перцовый газ, а силовики вывезли Мелию с территории офиса на бронированной машине. Несколько сторонников оппозиционного лидера пострадали, возле офиса партии также прошли задержания. В МВД Грузии задержание политика пока что не комментируют.

Ранее, 17 февраля, Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе об аресте Мелии. Сам лидер партии и его однопартийцы тогда заявили, что не намерены подчиняться вердикту суда, и забаррикадировались в штаб-квартире партии в ожидании частей спецназначения МВД. Таким образом, Мелия не выходил из офиса ЕНД с 17 февраля.

После этого премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своем уходе с поста. Свое решение он объяснил разногласиями с командой по делу лидера партии «Единое национальное движение» Мелии.

Председатель самой влиятельной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об «организации массовых беспорядков» 20 июня 2019 года. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог в 70 тысяч лари (21 084 долларов). Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия.