Что произошло за день 22 февраля. Коротко

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о расширении индивидуальных санкций против России в связи с ситуацией с политиком Алексеем Навальным. Среди тех, кто, по данным Reuters, попадет под санкции, — глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил информацию о введении санкций, но официально имена российских чиновников, попавших в список, не назвал. По его словам, подготовка санкций займет около недели.