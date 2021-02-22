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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 22 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о расширении индивидуальных санкций против России в связи с ситуацией с политиком Алексеем Навальным. Среди тех, кто, по данным Reuters, попадет под санкции, — глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил информацию о введении санкций, но официально имена российских чиновников, попавших в список, не назвал. По его словам, подготовка санкций займет около недели.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о четырех этапах снятия ограничений, введенных на фоне распространения в стране коронавируса. Первый этап начнется 8 марта — в Англии откроются школы, людям разрешат встречаться по двое в общественных местах. К концу марта планируется, что жители смогут встречаться с членами семьи в парках.
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Актриса Екатерина Градова, известная по своей роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла в возрасте 74 лет. Градова играла в фильмах «Осенние свадьбы», «Рождение», «Место встречи изменить нельзя», а также исполняла различные роли в постановках Московского академического театра Сатиры и Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
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В Москве задержали и допросили члена Либертарианской партии России Глеба Марьясова. Он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о перекрытии дорог на протестной акции 23 января (статья 267 УК). Суд назначен на 24 февраля.
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Политолог Екатерина Шульман провела благотворительный стрим на своем канале в YouTube в поддержку правозащитных проектов «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», а также издания «Медиазона». Мероприятие длилось два часа, за это время политологу удалось собрать 3 138 382 рубля.
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