Политолог Шульман собрала больше 3 млн рублей на правозащиту за два часа благотворительного стрима

Политолог Екатерина Шульман провела исторический благотворительный стрим в YouTube в поддержку правозащитных проектов «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», а также издания «Медиазона». Мероприятие длилось два часа, за это время удалось собрать 3 138 382 рубля.

Шульман ответила на вопросы, которые люди специально оставляли в комментариях к видео на YouTube-канале политолога.

Она сообщила, что собранные деньги будут поделены на три равные части и направлены трем организациям, в пользу которых прошло мероприятие.

«Те организации, которые работают постоянно и которые очень скоро опять понадобятся (тут не надо быть большим пророком, чтобы это предвидеть) большому количеству людей, как мне кажется, заслуживают поддержки», — заявила Шульман.

В начале февраля фотограф Дмитрий Марков продал на благотворительном аукционе за два миллиона рублей свою фотографию с силовиком, сидящим под портретом президента Владимира Путина. Деньги фотограф обещал разделить поровну между правозащитными организациями «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».

По оценкам «ОВД-инфо», во время протестных акций в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли в российских городах 23 и 31 января, а также 2 февраля, полицейские задержали более 10 тысяч человек. По итогам акций правоохранители возбудили несколько десятков уголовных дел.