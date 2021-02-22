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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Власти Великобритании представили план по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19. Первый этап начнется 8 марта

Общество23

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по постепенному снятию ограничений, введенных на фоне распространения в стране коронавируса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Джонсона.

«Конец и правда близок. Ужасный год уступит место весне и лету, которые будут несравненно лучше, чем та картина, которую мы видим вокруг себя сегодня», — заявил премьер-министр. 

Согласно плану, ограничения будут снимать в четыре этапа. С 8 марта в Англии должны открыться школы, а людям разрешат встречаться по двое в общественных местах. С 29 марта (в рамках второй части первого этапа снятия ограничений) планируется, что люди смогут смогут встречаться с членами семьи в парках. 

В рамках второго этапа, который намечен на 12 апреля, ожидается, что откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и библиотеки.

Третий этап начнется 17 мая. Согласно плану, с этого момента должны будут открыться пабы и рестораны. Переход к четвертому этапу ожидается 21 июня. К этому моменту власти планируют снять оставшиеся ограничения. 

Правительство отметило, что заперт на международные полеты продлится как минимум до 17 мая. Министры предоставят проект того, какие меры для профилактики распространения вируса необходимо принять, чтобы безопасно путешествовать. 

Великобритания занимает четвертое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом, зафиксировано более 4,1 млн заразившихся. На данный момент в стране вакциной от коронавируса привили более 17 миллионов человек.

Теги:
sf, коронавирус, ограничения, великобритания, джонсон
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