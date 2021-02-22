В Москве члена ЛПР Марьясова доставили на допрос по делу о перекрытии дорог. Его задержали на выходе из спецприемника

В Москве задержали и доставили в Главное следственное управление МВД члена Либертарианской партии России Глеба Марьясова. Его будут допрашивать по уголовному делу о перекрытии дорог на протестной акции 23 января (статья 267 УК), передает «ОВД-Инфо».

«Гражданское общество» сообщает, что Марьясова задержали сразу после выхода из спецприемника. Адвокат Дмитрий Захватов сообщил правозащитному проекту, что Марьясова отправили в изолятор временного содержания на Петровке до суда, который состоится 24 февраля. «В данный момент он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу», — добавил адвокат.

Ранее суд назначил активисту 30 суток ареста за участие в несанкционированной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и неповиновение требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). 23 января Марьясов вышел на Пушкинскую площадь в поддержку политика Алексея Навального.

Активист рассказывал, что почти сутки провел в полицейской машине из-за того, что в изоляторе закончились места.

Московская полиция 24 января — на следующий день после протестной акции в поддержку политика Алексея Навального — завела уголовное дело из-за перекрытия дорог и тротуаров протестующими. Фигурантам дела грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года. В ведомстве уверили, что «ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения» организовали перекрытие дорог и тротуаров, из-за чего дорожное движение остановилось.