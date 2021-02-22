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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Группа Daft Punk объявила о распаде
Французский электронный дуэт Daft Punk объявил о распаде. Агент группы Кэтрин Фрейзер подтвердила эту информацию Pitchfork.
Музыканты опубликовали на своем YouTube-канале видеоролик под названием «Эпилог». Это фрагмент из художественного фильма 2006 года «Electroma», снятого Daft Punk, о двух роботах, которые пытаются стать людьми. К восьмиминутному эпизоду группа добавила кадр с надписью «1993-2021», обозначающей годы существования дуэта.
Причина распада группы не уточняется.
Музыканты Томас Бангальте и Ги-Мануэль де Омем-Кристо создали Daft Punk в 1993 году в Париже. В 1997 году они выпустили дебютный альбом «Homework», который стал знаковым для танцевальной музыки. После выхода второго альбома под названием «Discovery» у музыкантов появился сценический образ — они стали появляться на публике в костюмах роботов.
Кроме этого, группа выпустила альбомы «Human After All» и «Random Access Memories».
Большую популярность дуэту принесли синглы «One More Time» и «Harder, Better, Faster, Stronger». В 2009 году музыканты получили премию «Грэмми» за лучшую танцевальную запись («Harder Better Faster Stronger») и за лучший танцевальный альбом «Alive 2007», а в 2014 году Daft Punk наградили за сингл «Get Lucky». За 28 лет существования музыканты стали обладателями семи премий «Грэмми».
Дуэт также написал саундтрек к фильму «Трон: Наследие».