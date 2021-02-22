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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду» и сменила название
Партия «Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». Делегаты съезда партии единогласно проголосовали за смену названия, передает ТАСС.
Теперь объединенная партия называется «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (в сокращенной версии — «Справедливая Россия — За правду»), заявил председатель партии Сергей Миронов.
Сопредседателями назначили лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина и главу партии «За правду» Захара Прилепина.
О планах по объединению и смене названия Миронов сообщал 20 января. Тогда он также предложил объединяться и другим политическим объединениям левого толка, включая ЛДПР и КПРФ.
Левоцентристская партия «Справедливая Россия» появилась в 2006 году, у нее 23 места в Госдуме. На год раньше Минюст зарегистрировал «Патриотов России». «За правду» появилась совсем недавно — в 2019 году.
Теги:sf, партия, прилепин, справедливая россия
Reuters: главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против глав российских силовых структур
Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о расширении индивидуальных санкций против России. Среди тех, кто попадет под санкции, — глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Официально имена российских чиновников, попавших в санкционный список, пока не назывались. Вопрос о расширении «черного» списка инициировал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Боррель призвал освободить Алексея Навального, помимо этого, страны ЕС неоднократно призывали Россию освободить политика и других политзаключенных.
Тем, кто попадет под санкции, будет запрещен въезд в ЕС, их активы в банках, находящихся в Евросоюзе, будут заморожены.
Евросоюз в октябре прошлого года уже вводил санкции против российских чиновников из-за отравления Навального боевым веществом из группы «Новичок». Тогда в черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Ярина и два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.
Также под санкции попал институт органической химии и технологии — «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия». Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.
Накануне, 17 февраля, ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым».
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