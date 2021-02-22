«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду» и сменила название

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о расширении индивидуальных санкций против России. Среди тех, кто попадет под санкции, — глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Официально имена российских чиновников, попавших в санкционный список, пока не назывались. Вопрос о расширении «черного» списка инициировал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Боррель призвал освободить Алексея Навального, помимо этого, страны ЕС неоднократно призывали Россию освободить политика и других политзаключенных.

Тем, кто попадет под санкции, будет запрещен въезд в ЕС, их активы в банках, находящихся в Евросоюзе, будут заморожены.

Евросоюз в октябре прошлого года уже вводил санкции против российских чиновников из-за отравления Навального боевым веществом из группы «Новичок». Тогда в черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Ярина и два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также под санкции попал институт органической химии и технологии — «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия». Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

Накануне, 17 февраля, ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым».