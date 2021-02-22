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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Посол Италии в Демократической Республике Конго погиб в результате вооруженного нападения

Общество290

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Посол Италии в Демократической Республике Конго (страна в Центральной Африке) Лука Аттаназио погиб в результате вооруженного нападения неизвестных. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

В городе Гома вооруженные люди напали на колонну автомобилей ООН, в одном из которых был 43-летний посол. Помимо дипломата, погиб сопровождавший его 30-летний итальянский карабинер, есть данные и о третьей жертве — это водитель колонны. Обстоятельства нападения пока неизвестны.

Нападение, совершенное с применением стрелкового оружия, могло быть попыткой похищения, пишет газета. В МИД страны также «с глубокой болью» подтвердили информацию о гибели посла: «Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго», — говорится в коммюнике МИД Италии.

В ДР Конго находится один из крупнейших контингентов миротворцев ООН. Они борются  с различными военизированными группировками, действующими в стране.

Теги:
ng, конго, посол, италия

Скончалась актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Общество1 334

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Актриса Екатерина Градова, известная по своей роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерию Гущину.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — заявила Гущина.

Екатерина Градова. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Градова родилась  6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора и профессора Георгия Градова и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Она училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ.

Известность в кинематографе к Градовой пришла в 1973 году после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. Актриса играла в фильмах «Осенние свадьбы», «Рождение», «Место встречи изменить нельзя», а также исполняла различные роли в постановках Московского академического театра Сатиры и Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

В июне 1982 года Градову наградили Орденом Дружбы народов за заслуги кинематографе и активное участие в создании фильма «Семнадцать мгновений весны», в 1982 году она получила звание «Заслуженный артист РСФСР». 

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Теги:
ng, смерть, актеры
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