Посол Италии в Демократической Республике Конго погиб в результате вооруженного нападения

Посол Италии в Демократической Республике Конго (страна в Центральной Африке) Лука Аттаназио погиб в результате вооруженного нападения неизвестных. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

В городе Гома вооруженные люди напали на колонну автомобилей ООН, в одном из которых был 43-летний посол. Помимо дипломата, погиб сопровождавший его 30-летний итальянский карабинер, есть данные и о третьей жертве — это водитель колонны. Обстоятельства нападения пока неизвестны.

Нападение, совершенное с применением стрелкового оружия, могло быть попыткой похищения, пишет газета. В МИД страны также «с глубокой болью» подтвердили информацию о гибели посла: «Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго», — говорится в коммюнике МИД Италии.

В ДР Конго находится один из крупнейших контингентов миротворцев ООН. Они борются с различными военизированными группировками, действующими в стране.