Скончалась актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Актриса Екатерина Градова, известная по своей роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерию Гущину.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — заявила Гущина.

Екатерина Градова. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора и профессора Георгия Градова и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Она училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ.

Известность в кинематографе к Градовой пришла в 1973 году после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. Актриса играла в фильмах «Осенние свадьбы», «Рождение», «Место встречи изменить нельзя», а также исполняла различные роли в постановках Московского академического театра Сатиры и Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

В июне 1982 года Градову наградили Орденом Дружбы народов за заслуги кинематографе и активное участие в создании фильма «Семнадцать мгновений весны», в 1982 году она получила звание «Заслуженный артист РСФСР».