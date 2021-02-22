Жителю Швеции предъявили обвинение по делу о шпионаже в пользу России

В Швеции 47-летнему жителю Гетеборга предъявили обвинения по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает SVT со ссылкой на прокурора и адвоката обвиняемого.

Прокурор заявил, что швед передал за определенную плату материалы, принадлежащие компаниям Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Седертелье, где мужчина работал консультантом.

Обвиняемого арестовали в феврале 2019 года. В это время, как отмечает SVT, он находился с офицером российской разведки, который, по данным полиции, действовал в Швеции под дипломатическим прикрытием. Согласно обвинительному заключению, 47-летний мужчина «приобретал, производил, предоставлял или разглашал информацию», принадлежащую шведским компаниям, российскому разведчику.

По словам прокурора, на момент ареста швед получил 27,8 тысяч шведских крон, а также неоднократно получал за свою деятельность от 10 тысяч до 30 тысяч крон. Какими материалами мужчина делился с агентом из России, неизвестно, так как подробности дела засекречены.

Сторона обвинения также заявила, что швед был завербован летом 2017 года, затем он стал российским агентом и работал в Службе внешней разведки (СВР) России. Согласно источникам Assotiated Press, получателем информации от шведа может быть офицер российской разведки Евгений Умеренко, который в то время работал в посольстве России с дипломатической службой.

Агентство назвало его «экспертом по промышленному шпионажу» и заявило, что он ранее исполнял ту же роль во время работы за границей в Германии. Во время полицейской операции в феврале 2019 года Умеренко мог представиться как дипломат, поэтому его не арестовали, и он покинул страну менее чем через три недели, передает AP.

В отчете, на который ссылается агентство, сказано, что человека, которого задержали вместе с Умеренко, зовут Кристиан Дмитриевски, он был гражданином России, но получил паспорт Швеции после женитьбы.

Теперь 47-летнему мужчине по статье о шпионаже и незаконной разведывательной деятельности против Швеции грозит до шести лет лишения свободы. Сам он свою вину не признает. После скандала власти Швеции выслали российского дипломата, о зеркальных мерах также объявил и МИД России.