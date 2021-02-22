Суд в Архангельске арестовал на два месяца гендиректора ТГК-2 по делу о злоупотреблении полномочиями и ущербу в 350 млн рублей

Архангельский областной суд на два месяца арестовал гендиректора «Территориальной генерирующей компании №2» (ТГК-2) Надежду Пинигину по делу об экономических преступлениях и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Ранее против Пинигиной возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК) и о сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК).

Силовики 20 февраля провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела и изъяли документы. Наряду с Пинигиной подозреваемыми по делу проходят также несколько топ-менеджеров компании.

По версии следствия, в 2018–2020 годах подозреваемые создали угрозу энергобезопасности Архангельской области, была дестабилизирована работа «Архоблэнерго», которому причинен ущерб на сумму не менее 350 млн рублей. Чистый убыток организации составил 290 млн рублей, а ее кредиторская задолженность была искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей. В СК тогда заявили, что из-за этого образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам на сумму более 140 млн.

Ведомство считает, что действия фигурантов дела были направлены на личное обогащение, а также на дестабилизацию финансового положения «Архоблэнерго» для его банкротства. Целью этого были «монополизация и получение контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области».