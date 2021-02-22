На главу штаба Навального в Краснодаре составили протокол о пропаганде «нетрадиционных отношений» за фото с целующимися парами

Против руководительницы штаба Навального в Краснодаре Анастасии Панченко возбудили административное дело по статье о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» (ст. 6.21 КоАП). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Панченко Михаил Беньяш.

«Только что оформили протокол. Я думал, что с нас возьмут объяснения и мы пойдем назад», — заявил Беньяш «Новой», добавив, что сотрудник полиции, вопреки ожиданиям, оказался настроен «серьезно». «Мы попросили провести портретно-психологическую экспертизу по этому делу, чтобы выяснить, есть ли на фото пропаганда. Думаю, что дело уйдет в суд. Будем рассматривать, я думаю, будет очень весело в суде», — прокомментировал адвокат протокол на Панченко.

Из материалов дела, которые адвокат опубликовал в своем телеграм-канале, следует, что силовики обнаружили в инстаграме Панченко кадры с акции 14 февраля «Любовь сильнее страха», «к которым имеет доступ неограниченный круг лиц, в том числе и несовершеннолетнего возраста». На двух фотографиях силовики обнаружили женскую и мужскую пары, «осуществляющие тактильные прикосновения губами друг к другу».

Панченко, в свою очередь, отметила, что пропаганды в опубликованных фото нет, и заявила, что поцелуй в губы — это русская традиция приветствия. Теперь главе местного штаба Навального грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, уточнил адвокат. Фото, которые активистка выкладывала в инстаграм, она взяла из чата, где жители города делились впечатлениями от акции «Любовь сильнее страха». Самой Панченко на опубликованных фотографиях нет.

Акция «Любовь сильнее страха», которую организовала команда политика Алексея Навального, прошла в день всех влюбленных. Помимо «акции с фонариками», когда люди вечером выходили во дворы и включали фонарики в знак поддержки, в Москве и Петербурге состоялись цепи женской солидарности с политзаключенными. На Арбате несколько сотен активисток выстроились в цепь, держа в руках белую ленту. Акция прошла без задержаний со стороны полиции, однако очевидцы рассказывали о провокаторах.