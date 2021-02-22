СК в Кузбассе возбудил дело о халатности против двух полицейских. Они не ответили на вызов о помощи девушке, которую убил бывший мужчина

Следователи Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) против 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части местного отдела полиции.

Как сообщается на сайте регионального СК, в январе 2020 года полицейские получили сигнал, что в одной из квартир Ленинского района Кемеровской области случилась драка, были слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали сообщение, однако «халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации».

В результате этого бывший молодой человек 23-летней девушки убил ее, мужчину задержали на месте преступления. Сейчас уголовное дело в отношении него рассматривается в суде, информация об уголовном деле в отношении полицейских, которые не сотрудничали со следствием и вину не признали, также отправили в суд, сообщили в СК.

В местном МВД также заявили, что по результатам служебной проверки к «строгой дисциплинарной ответственности» привлекут и руководителей полицейских, обвиненных в халатности.

Ранее правозащитница Алена Попова, которая много рассказывает о проблеме домашнего насилия, писала, что имя погибшей девушки — Вера Пехтелева. Ее бывший молодой человек Владислав Канюс нанес ей не менее 56 телесных повреждений — «кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма» — и в итоге убил ее.

Причиной убийства, по словам Поповой, стала попытка девушки расстаться с мужчиной. «Если бы полицейские приехали вовремя, Веру можно было бы спасти. Около двух часов соседи звонили в полицию», — заявила правозащитница.

Ранее правозащитники выпустили доклад и пришли к выводу, что государство не обеспечивает защиту жертвам домашнего насилия, вынуждая женщин защищаться своими силами. При этом женщин, которые дали отпор насильнику, сурово наказывают.

Законопроект о профилактике домашнего насилия до сих пор не внесли на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают ввести систему охранных ордеров и помощи пострадавшим, а также закрепить в законодательстве понятия профилактики семейно-бытового насилия и описать его виды.