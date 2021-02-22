Великобритания призовет ООН принять меры из-за нарушений прав человека в России

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет Организацию Объединенных Наций (ООН) отреагировать и принять меры против «систематического» нарушения прав человека в России и Беларуси. Об этом сообщают Bloomberg и «РИА-Новости» со ссылкой на выдержки из будущего выступления главы МИД Британии на открытии сессии Совета ООН по правам человека.

Рааб назовет ситуацию с политиком Алексеем Навальным «позорной» и укажет, что Россия «не выполняет своих международных обязательств». Ранее суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу о «клевете» на ветерана и оставил в силе решение о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Глава МИД Великобритании также объявит о «кризисе прав человека» в Беларуси после «жестокого подавления» Александром Лукашенко протестующих, передает агентство. Рааб обратит внимание на систематическое нарушение прав человека еще в двух странах — Китае и Мьянме. Он намерен рассказать о проблемах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае и призвать военных Мьянмы «отойти в сторону» и освободить гражданских лидеров.

Ранее Великобритания, как и многие другие страны, призывала освободить Навального. Также 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Заявление в европейский суд было подано после того, как политика заключили под стражу и отправили в следственный изолятор.

Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым». Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что требование освободить Навального — это «еще один элемент вмешательства Запада во внутренние дела России».