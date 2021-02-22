В России выявили 12 604 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 12 604 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее, 21 февраля, за день во всей стране выявили 12 742 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1723 новых случаев заражения COVID-19 — это на 161 больше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 957 новых случаев COVID-19, в Московской области — 728, в Нижегородской области — 407, в Ростовской — 313.

Всего за все время пандемии в России COVID-19 выявили у 4 177 330 человек. За последние сутки умерли 337 пациентов с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 83 630 человек.

Ученые из США заявили, что организм переболевшего COVID-19 вырабатывает необходимый иммунный ответ уже после первой дозы вакцины, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько исследовательских работ. По их данным, это может сделать введение второй дозы ненужным и позволит распределить ограниченные запасы вакцины среди большего числа людей.

В исследовании, где участвовали медработники, переболевшие коронавирусом за восемь-девять месяцев до прививки, уровень антител у них начал расти уже через неделю после вакцинации, через две недели он стал в 500 раз выше, чем у тех, кто никогда не болел, утверждают ученые.