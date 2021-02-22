В США семья погибшего после переохлаждения 11-летнего мальчика подала иск на 100 млн долларов против энергетических компаний

В США семья мальчика, который, предварительно, скончался из-за переохлаждения в штате Техас, подала иск на 100 млн долларов к энергетическим компаниям Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) и Entergy Corporation, обвиняя их в халатности. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на адвоката семьи Тони Бузби.

Мать ребенка подала иск в окружной суд округа Джефферсон, утверждая, что компании «ставят прибыль выше благосостояния людей» и игнорируют рекомендации по подготовке к зиме своей энергосистемы.

По данным адвоката, 11-летний мальчик скончался 16 февраля. Это случилось после того, как он провел ночь в трейлере, который остался без тепла и света из-за массовых отключений электричества, произошедших накануне на фоне морозов. Мальчик лежал вместе со своим братом под несколькими одеялами, пытаясь согреться.

Семья полагает, что ребенок погиб от переохлаждения. Чиновники, однако, заявили, что официальную причину смерти еще придется установить в результате вскрытия.

Более 30 человек на прошлой неделе погибли в Техасе из-за аномально низких температур, напоминает ABC News. Среди них многие скончались от отравления угарным газом после использования автомобилей или генераторов, чтобы согреться во время массового отключения электричества. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате из-за снегопадов и морозов и поручил выделить средства из федерального бюджета для помощи местным жителям.

Рекордные морозы привели к остановке ветряных электростанций и солнечных панелей в США, ранее писал Bloomberg. Это вызвало в том числе и рост цент на электроэнергию и газ, более двух млн домов были отключены от электричества.